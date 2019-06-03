МИД: Гражданам Чехии, выезжающим в Великобританию, рекомендуется брать с собой загранпаспорт

Министерство иностранных дел Чехии рекомендует гражданам, выезжающим в Великобританию, брать с собой заграничный паспорт в связи с выходом этой страны из состава Евросоюза. Ранее для поездок в Соединенное Королевство, как в любую другую страну ЕС, было достаточно иметь при себе внутреннее удостоверение личности.

3 июля соответствующее заявление от лица МИД Чехии сделал заведующий консульским отделом ведомства Мартин Смолек на основании сообщений о действиях британской миграционной полиции. Брать с собой паспорт рекомендуется несмотря на то, что, согласно закону, въезд на территорию Великобритании по внутреннему документу пока остается в силе.

С внутренним удостоверением личности Чешской Республики можно въезжать не только во все страны ЕС, но и в семь стран Восточной Европы.