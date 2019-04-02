МИД ЧР запустит программу «Гарантия»

Министерство иностранных дел Чехии запускает новую программу «Гарантия» (Záruka) по поддержке чешских фирм, инвестирующих свой капитал в развивающихся странах. Цель нового проекта – уменьшить риски, а тем самым и расходы компаний, создающих новые рабочие места в указанных государствах, и способствующих, таким образом, улучшению там уровня жизни.

Программу «Гарантия» во вторник представил замминистра иностранных дел Мартин Тлапа.

Согласно распоряжению правительства, бюджет «Гарантии» на текущий год составит 50 миллионов крон (2 миллиона евро). В будущем программа должна финансироваться также за счет фондов ЕС. Напомним, что расходы Чехии на помощь развивающимся странам за 2018 г. составили 7 миллиардов крон (280 миллионов евро).