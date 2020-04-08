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МИД ЧР: в страну вернулись чехи из Индонезии и России

Эва Туречкова
08-04-2020
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В пражский аэропорт им. Вацлава Гавела в среду утром прибыл самолет с сотней чехов и шестью десятками граждан других государств Евросоюза, которые в минувшие дни вынужденно оставались на острове Бали. На борту чешского спецрейса кроме чехов находились также словаки, эстонцы, австрийцы, венгры, шведы, латыши и румыны.

Благодаря помощи со стороны Австрии, в этот же день удалось вывезти двадцать чехов с территории России. В начале будущей недели в Чехию будут доставлены сограждане из Австралии и Новой Зеландии, указал в своем аккаунте в Твиттере министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии оценил чувство солидарности тех чехов, которые решили остаться за рубежом, чтобы помочь местным жителям. К таковым относятся земляки в Гондурасе, которые обеспечивают продовольственными пайками 300 человек на острове Роатан.

 
 
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