МИД ЧР: Уголовное преследование городской части Прага 6 со стороны РФ недопустимо

Возбуждение уголовного дела против городской части Прага 6 со стороны Российской Федерации из-за демонтажа памятника Коневу недопустимо. Об этом сегодня, 10 апреля, в официальном заявлении сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Чешской Республики. По данным ТАСС, пресс-секретарь следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что комитет готов начать уголовный процесс. Она назвала решение о демонтаже памятника «циничным ходом, нарушившим двустороннее соглашение между Российской Федерацией и Чешской Республикой».

МИД Чехии подчеркивает, что российские законы не могут применяться на территории Чешской Республики. Внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление, в котором отвергает попытки вмешательства во внутренние дела Чехии со стороны государственных органов Российской Федерации. «В случае если такого рода конфронтационные заявления и действия со стороны российских властей будут продолжаться, данное будет расцениваться как доказательство того, что российская сторона утратила интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами», – указано в сообщении.

«Чешская Республика почитает память всех павших солдат Красной армии, в рядах которой по мимо русских за наше освобождение воевали представители украинской, белорусской и других национальностей бывшего Советского Союза. Памятник маршалу И. С. Коневу является военным мемориалом, на который распространяется Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 г., причем перемещение памятника вышеуказанному документу не противоречит. Министерство иностранных дел рассчитывает, что дальнейшие обращение с памятником будет достойным.

Хочется напомнить российской стороне, что в то время, как Чешская Республика на своей территории надлежащим образом содержит 4 224 военных захоронений, мемориалов и памятников, на которые, в отличие от памятника маршалу И. С. Коневу, распространяются положения Соглашения между правительством Чешской Республики и правительством Российской Федерации о взаимном содержании военных захоронений от 1999 г., на территории Российской Федерации до сих пор не удалось, не смотря на многолетние переговоры на уровне местного самоуправления, разрешить вопрос обновления военных памятников павшим чехословацким легионерам в Самаре, Новокуйбышевске – Липягах и других местах.

В случае заинтересованности российской стороны в приобретении статуи маршала И. С. Конева, необходимо вступить в переговоры с ее владельцем. Министерство иностранных дел Чешской Республики им не является», – указано в заявлении, опубликованном на сайте МИД ЧР.