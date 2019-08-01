МИД ЧР сообщил о введении должности консульского омбудсмена

Министерство иностранных дел ЧР сообщило о введении должности консульского омбудсмена, который наряду с представителями посольств и консульств будет оказывать помощь чешским гражданам, столкнувшимися с проблемами за границей. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Консульский омбудсмен начнет работу с 1 августа. Обратиться к специалисту можно будет по телефону или через интернет. Он ответит на все замечания и предложения граждан о совершенствовании работы нашего ведомства», - пояснил министр иностранных дел Томаш Петршичек. «Люди направляют различные предложения на аккаунты министерства в соцсетях, я лично получаю сотни вопросов. Мы рады всячески помочь, но вопросы и предложения должны обрабатываться непосредственно экспертами, среди которых теперь будет и омбудсмен», - добавил он.