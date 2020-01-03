Архив передач

МИД ЧР прокомментировал ликвидацию иранского генерала в Ираке

Тимур Кашапов
03-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский МИД не планирует принимать никаких дополнительных мер в результате удара США в районе международного аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова.

Вместе с тем, по словам Штиховой, МИД давно предостерегает чешских граждан от поездок в Ирак. «Министерство иностранных дел следит за текущей ситуацией в стране и сообщит о любых дальнейших шагах. Приоритетом ведомства является безопасность посольства страны в Багдаде и консульства в Эрбиле, а также своевременное предоставление всей необходимой информации гражданам ЧР», - заявила Зузана Штихова.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 