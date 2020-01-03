МИД ЧР прокомментировал ликвидацию иранского генерала в Ираке

Чешский МИД не планирует принимать никаких дополнительных мер в результате удара США в районе международного аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова.

Вместе с тем, по словам Штиховой, МИД давно предостерегает чешских граждан от поездок в Ирак. «Министерство иностранных дел следит за текущей ситуацией в стране и сообщит о любых дальнейших шагах. Приоритетом ведомства является безопасность посольства страны в Багдаде и консульства в Эрбиле, а также своевременное предоставление всей необходимой информации гражданам ЧР», - заявила Зузана Штихова.