МИД ЧР прокомментировал конфликт между КНР и администрацией Праги

Министерство иностранных дел Чешской Республики ведет диалог с китайской стороной во многих областях, представляющих общий интерес, таких как наука и научные исследования, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, культура, спорт, образование, авиация и туризм. Но мы, конечно же, не избегаем обсуждения таких деликатных вопросов, как защита прав человека. Такое заявление 18 июля опубликовал МИД ЧР на своем официальном сайте, комментируя обмен мнениям между внешнеполитическим ведомством Китая и администрацией Праги.

«Мы открыты для Китая, оставаясь при этом реалистами. Чешская Республика заинтересована в развитии хороших отношений с КНР, мы готовы и хотим продолжать выполнять договор о стратегическом партнерстве, подписанный обеими странами в 2016 году. Мы также поддерживаем контакты обеих стран на региональном уровне, но МИД не может повлиять на данную область взаимодействия ЧР и Китая», - говорится также в заявлении.