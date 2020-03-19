МИД ЧР призывает сограждан вернуться в Чехию

В связи с отменой авиационного сообщения и закрытием границ рядом государств мира, Министерство иностранных дел Чехии призывает всех граждан Чехии, находящихся за рубежом, чтобы те немедленно вернулись домой, воспользовавшись при этом всеми доступными средствами. В обратном случае они рискуют остаться на территории иностранного государства на неограниченный срок времени. МИД регулярно отправляет автобусы в европейские аэропорты, в пятницу вылетит спецрейс на Филиппины, количество мест ограничено, сообщает «Чешское телевидение».

В четверг чешским спецбортом с Канарских островов вернулись в страну 268 чехов, 68 словаков и 15 граждан Словении.

Внешнеполитическое ведомство далее рекомендует согражданам, чтобы те срочно вылетели в любую из стран Евросоюза, так как репатриация из ЕС в Чехию менее сложна.