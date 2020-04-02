МИД ЧР призвал все страны ЕС соблюдать фундаментальные демократические принципы и ценности сообщества

Чешская Республика рассматривает соблюдение фундаментальных демократических принципов и ценностей как основу функционирования всех государств-членов ЕС, особенно в такой напряженный период. Об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

В пресс-релизе также отмечается, что в нынешней беспрецедентной ситуации, которая не имеет аналогов в современной истории, тем более важно уважать и защищать не только эти основы конституционного строя государств ЕС, но и сплоченность стран сообщества. ЧР надеется, что как только европейцы совместными усилиями преодолеют нынешний кризис, наступит время для рефлексии и анализа того, как европейское сообщество и его учреждения, а также отдельные страны боролись с пандемией. Это будут ценные знания и для дискуссии о будущем ЕС.