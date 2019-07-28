МИД ЧР: право россиян на свободу собраний гарантировано международными обязательствами

МИД Чехии отреагировал на масштабные жесткие задержания с применением дубинок, которыми закончилась субботняя попытка россиян устроить у здания московской мэрии несогласованную акцию протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным полиции были задержаны более тысячи людей.

«В реакции на задержание сотен людей, мирно протестующих против манипуляции муниципальных выборов, Министерство иностранных дел предупреждает о том, что свобода собраний гарантирована международными обязательствами. Именно поэтому людям должно быть обеспечено право выражать свое мнение и таким образом», - говорится в сообщении МИД ЧР в аккаунте в Твиттере.

В подобном духе ранее высказалась от имени ЕС и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. «Такие задержания и неуместное использование силы против мирных демонстрантов вновь подрывает основные свободы: свободу слова, свободу собраний», - сообщила пресс-секретарь Могерини. «Эти основные права человека закреплены в Конституции РФ, и мы ожидаем, что их будут защищать».

Евросоюз также надеется на соблюдение Россией международных обязательств при организации региональных и муниципальных выборов, которые вытекают из ее членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает чешское информагентство ЧТК.