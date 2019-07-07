МИД ЧР отчитался о рекордном интересе к чешским визам

В 2018 году был зафиксирован рекордный интерес к чешским визам, заявление на их получение подали более 722 тыс. человек. Более чем вдвое увеличилось и количество заявок на получение чешского ВНЖ и ПМЖ. Такие данные опубликовал МИД в ежегоднике за 2018 год.

Подавляющее большинство заявок было подано на шенгенскую визу – почти 663 тыс. В годовом исчислении этот показатель увеличился на 6,3%. Количество заявлений на получение ВНЖ и ПМЖ в ЧР составило 37 069, что оказалось на 53,6% больше, чем в 2017 году.