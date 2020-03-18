МИД ЧР обсуждает возможность возвращения граждан из-за океана на родину на самолетах других стран ЕС

Министерство иностранных дел ЧР ведет переговоры с другими странами Евросоюза о возможности возвращения граждан Чехии из стран Азии и Латинской Америки на самолетах других стран ЕС. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова.

Чешские туристы, в частности, в настоящее время находятся на Филиппинах без возможности вернуться на родину. Ранее МИД ЧР организовал перевозку граждан Чехии из европейских стран на автобусах.