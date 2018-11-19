МИД ЧР намерен перенести выдачу рабочих виз вьетнамцам из Ханоя в Прагу

Посольство ЧР в Ханое прекратило прием заявлений от граждан Вьетнама на получение долгосрочных рабочих виз. В октябре 2018 г. чешские криминалисты выдвинули обвинение в отношении нескольких лиц вьетнамского происхождения во вторжении в компьютерную систему с целью влияния на решение о выдачи виз. По данным полиции, обвиняемые заработали таким образом сотни миллионов крон. За получение места в очереди желающим приходилось платить от 10 до 12 тыс. долларов.

В связи с готовящейся поправкой к закону об иностранцах Министерство иностранных дел хочет ввести в отношении Вьетнама тот же режим, который действует для Украины и Сербии. Эта программа служила бы единственным каналом по приему заявлений на получение рабочей карты. При этом решение будет приниматься исключительно на территории Чехии, а карту получит работник, которого приглашает местная фирма. Таким образом желающий получает место в очереди на подачу заявления. В данный момент в МИД ЧР поступило уже около 600 жалоб от граждан Вьетнама, которые не смогли подать заявку на рабочую визу в обычном порядке.