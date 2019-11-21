МИД ЧР ликвидирует должность консульского омбудсмена

Министерство иностранных дел ЧР сообщило о ликвидации должности консульского омбудсмена, который наряду с представителями посольств и консульств оказывал помощь чешским гражданам, столкнувшимися с проблемами за границей. Ведомство в настоящее время анализирует возможности оказания соответствующих услуг по другим каналам.

В частности, МИД может создать контактный центр или цифровизировать доступ к некоторым консульским службам, пояснил министр иностранных дел Томаш Петршичек. По его словам, ликвидация должности связана с тем, что к омбудсмену, который начал работу 1 августа, обратилось за помощью лишь 20 человек.