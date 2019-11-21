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МИД ЧР ликвидирует должность консульского омбудсмена

Тимур Кашапов
21-11-2019
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Министерство иностранных дел ЧР сообщило о ликвидации должности консульского омбудсмена, который наряду с представителями посольств и консульств оказывал помощь чешским гражданам, столкнувшимися с проблемами за границей. Ведомство в настоящее время анализирует возможности оказания соответствующих услуг по другим каналам.

В частности, МИД может создать контактный центр или цифровизировать доступ к некоторым консульским службам, пояснил министр иностранных дел Томаш Петршичек. По его словам, ликвидация должности связана с тем, что к омбудсмену, который начал работу 1 августа, обратилось за помощью лишь 20 человек.

 
 
 
 
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