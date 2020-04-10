МИД ЧР: Демонтаж памятника Коневу не нарушает договоров с Россией

Демонтаж памятника советскому маршалу И. С. Коневу с площади в районе Прага 6 не нарушает ни одного из чешско-российских договоров. Об этом сегодня заявил пресс-центр Министерства иностранных дел Чешской Республики. МИД Чехии также отказался комментировать новый закон РФ (ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»), сославшись на то, что не знает достаточно подробно его содержания. Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать уголовное расследование в отношении лиц, принявших решение о демонтаже памятника.

Глава района Праги 6 Ондржей Коларж призвал чешскую дипломатию выразить официальное несогласие с данным шагом. Министр иностранных дел Томаш Петршичек в среду, 8 апреля, обсудил этот вопрос с послом РФ в Чехии Александром Змеевским.