МИД ЧР: чешско-китайские переговоры состоятся в феврале

Эва Туречкова
18-01-2019
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Дата проведения чешско-китайских консультаций на уровне внешнеполитических ведомств была перенесена на вторую половину февраля, сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Михал Бухачек в реакции на слова президента Милоша Земана, заявившего в четверг, что Китай от переговоров отказался. По сообщению президента, причиной отказа должно было стать предупреждение о проблематичности использования продукции китайских компаний Huawei и ZTE при обмене конфиденциальной информацией, озвученное ранее чешским Национальным управлением по кибернетической безопасности.

 
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