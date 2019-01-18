МИД ЧР: чешско-китайские переговоры состоятся в феврале

Дата проведения чешско-китайских консультаций на уровне внешнеполитических ведомств была перенесена на вторую половину февраля, сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Михал Бухачек в реакции на слова президента Милоша Земана, заявившего в четверг, что Китай от переговоров отказался. По сообщению президента, причиной отказа должно было стать предупреждение о проблематичности использования продукции китайских компаний Huawei и ZTE при обмене конфиденциальной информацией, озвученное ранее чешским Национальным управлением по кибернетической безопасности.