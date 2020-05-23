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МИД: Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

Эва Туречкова
23-05-2020 oбновлено
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Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, Посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

«После повторных переговоров с украинскими властями нам удалось достичь договоренности и частично возобновить визовой процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа», отметил в пятницу глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Прямо на территории Чехии смогут подать заявление на продление ВНЖ украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике. «Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы», - объяснил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

Эва Туречкова
23-05-2020 oбновлено
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