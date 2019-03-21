МИД Чехии вызвал посла России в связи со скандалом с арендой квартир

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла РФ Александра Змеевского для «объяснения некоторых проблем, связанных с имуществом, используемым посольством России в Чешской Республике». Заместитель министра Мартин Смолек, который отвечает за юридические и консульские вопросы, потребовал от российского дипломата в максимально короткие сроки исправить ситуацию и обратил его внимание на противоправные действия одного из сотрудников российского посольства, которые не соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Он также указал главе посольства Российской Федерации, что такая ситуация создает нездоровую атмосферу в отношениях между двумя странами, и рекомендовал российской стороне решить эти вопросы в соответствии с дипломатической практикой. Заместитель министра Смолек подчеркнул, что всеобъемлющее урегулирование всех вопросов, связанных со статусом недвижимости, используемой РФ, является предметом продолжающихся переговоров России и Чехии, от которых ЧР «ожидает достижения сбалансированного компромисса, основанного на взаимном уважении».

Ранее ряд чешских СМИ выяснил, что диппредставительство РФ в ЧР получает прибыль от сдачи в аренду сотен квартир, предоставленных чешскими властями для дипломатов РФ. Они были предоставлены российскому посольству на неопределенный срок еще в 1989 году. По информации Deník N Мартин Смолек уже третью неделю изучает данные о незаконной сдаче недвижимости.