МИД Чехии вызвал посла РФ из-за запрета деятельности «Человека в беде» в России

МИД Чехии вызвал посла РФ Александра Змеевского в связи с включением российским Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, чешской организации «Человек в беде». Замглавы ведомства Мартин Повейшил выразил обеспокоенность этим шагом российских властей, министр иностранных дел Томаш Петршичек, в свою очередь, пообещал в этой связи «скоординировать дальнейшие шаги на международном уровне».
Напомним, что «Человек в беде» – крупнейшая своего рода организация в Европе, которая предоставляет более четверти века помощь практически по всему миру, поставляя в страны, пострадавшие от войн, природных катастроф и стихийных бедствий гуманитарную помощь и другой необходимый материал, а также финансируя и обеспечивая реконструкцию разрушенных общественных зданий и школ. «Человек в беде» является уважаемой организацией, которая обеспечивает поддержку прав человека и демократии в мире. Запрещение деятельности правозащитной организации свидетельствует о состоянии с правами человека в стране», - заявил ранее Петршичек.
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