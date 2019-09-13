МИД Чехии вызвал посла РФ из-за высказываний российского министра в адрес главы администрации Праги-6

Заместитель министра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж вызвал в МИД посла Российской Федерации Александра Змеевского для передачи ему протеста «против ложных и оскорбительных замечаний члена российского правительства в адрес старосты шестого района Праги». Вызов последовал за высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского, назвавшего главу администрации Праги-6 «гауляйтером районного масштаба».

«Замминистра Хмеларж напомнил, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами, которого чешская сторона последовательно придерживается, предполагает взаимное уважение и равноправие, и подчеркнул, что вопрос памятника маршалу Коневу в шестом районе Праги является внутренним вопросом Чешской Республики. Также он предупредил о недопустимости злоупотребления историей ради достижения политических целей и разжигания ненужных страстей в этой области», – указано в заявлении МИД Чехии.