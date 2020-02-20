МИД Чехии выступил с заявлением в связи с 6-й годовщиной оккупации Крыма Россией

Министерство иностранных дел Чешской Республики выступило со следующим заявлением: «Шесть лет назад, 20 февраля 2014 года началась российская оккупация Крыма. Она привела к проведению незаконного референдума и последующей аннексии полуострова Россией 18 марта 2014 г., что является вопиющим нарушением международного права.

Чешская Республика вместе с ЕС и абсолютным большинством стран мира не признает и категорически осуждает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее границах, признанных на международном уровне. Данную позицию Чешская Республика отстаивает на различных международных форумах, включая сегодняшнее пленарное заседание ООН по вопросу временно оккупированных территорий Украины.

Министерство иностранных дел Чешской Республики осуждает эскалацию военного конфликта со стороны пророссийских сепаратистов под Золотым на востоке Украины, произошедшую 18 февраля 2020 г. Это является очевидным нарушением Минских договоренностей и явной попыткой дестабилизировать мирный процесс. В этой связи Чешская Республика приветствует усилия Владимира Зеленского в продвижении вперед процесса мирного урегулирования и призывает Россию использовать свое влияние на сепаратистов и внести свой вклад в мирное решение конфликта».