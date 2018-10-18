МИД Чехии выразил свои соболезнования пострадавшим в Керчи

Министерство иностранных дел Чехии выразило свои соболезнования семьям пострадавших во время стрельбы и взрыва в школе в Керчи, в результате которых 20 человек погибли, еще 50 получили ранения. Атаку совершил один из студентов колледжа, который после содеянного покончил собой.

«МИД ЧР выражает сожаление над потерей молодых жизней и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв в украинском Крыму. Желаем скорого выздоровления всем раненым», - сообщило министерство посредством своего аккаунта в Твиттере.