МИД Чехии выразил свои соболезнования пострадавшим в Керчи

Эва Туречкова
18-10-2018
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Министерство иностранных дел Чехии выразило свои соболезнования семьям пострадавших во время стрельбы и взрыва в школе в Керчи, в результате которых 20 человек погибли, еще 50 получили ранения. Атаку совершил один из студентов колледжа, который после содеянного покончил собой.

«МИД ЧР выражает сожаление над потерей молодых жизней и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв в украинском Крыму. Желаем скорого выздоровления всем раненым», - сообщило министерство посредством своего аккаунта в Твиттере.

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