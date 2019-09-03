МИД Чехии выразил соболезнование в связи с 15-летием трагедии в Беслане

«15 лет назад в школе в североосетинском Беслане оборвалась жизнь более 300 невинных людей, большинство из которых были детьми. В этот день мы присоединяемся к их близким в их скорби и усилиях напоминать об этой трагедии», – указано в сообщении, опубликованном на официальном Twitter Министерства иностранных дел Чешской Республики.

1 сентября 2004 года школа № 1 города Беслан была захвачена чеченскими боевиками. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1120 заложников. В ходе штурма и обстрела здания федеральными силами погибло 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, свыше 800 получили ранения.