МИД Чехии выразил пожелание, чтобы посольство РФ снизило количество своих автомобилей

Как сообщает издание Lidové noviny, в настоящее время посольство РФ в Праге располагает 71 автомобилем с дипломатическими номерами. Проверку таких транспортных средств чешская полиция не может осуществлять без согласия дипломатического представительства данной страны. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выразил пожелание, чтобы автомобильный парк российского посольства был сокращен наполовину.

Обе стороны подчеркивают, что речь идет исключительно о техническом вопросе, не имеющим политического контекста. Одновременно газета Lidové noviny передает слова неназванных сотрудников МИД, которые указывают на непропорционально большое количество транспортных средств у посольства РФ в Праге, значительно превышающее автомобильные парки диппредставительств других крупных стран.