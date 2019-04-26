МИД Чехии: Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей – удар по суверенитету Украины

Решение Российской Федерации в упрощенном режиме выдавать свои паспорта жителям части Донецкой и Луганской областей вызвало негативную реакцию Министерства иностранных дел Чешской Республики.

На ведомственной странице в сети Twitter сказано: «Решение Российской Федерации упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины, проживающим на части территории Донецкой и Луганской областей – это еще один шаг, сокращающий шансы на мирное решение конфликта с Украиной. Речь идет об атаке, направленной против украинского суверенитета, которая противоречит Минским договоренностям».