МИД Чехии: Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей – удар по суверенитету Украины

Антон Каймаков
26-04-2019
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Решение Российской Федерации в упрощенном режиме выдавать свои паспорта жителям части Донецкой и Луганской областей вызвало негативную реакцию Министерства иностранных дел Чешской Республики.

На ведомственной странице в сети Twitter сказано: «Решение Российской Федерации упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины, проживающим на части территории Донецкой и Луганской областей – это еще один шаг, сокращающий шансы на мирное решение конфликта с Украиной. Речь идет об атаке, направленной против украинского суверенитета, которая противоречит Минским договоренностям».

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