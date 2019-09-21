МИД Чехии выбрал послов доброй воли

Спортсменка Мартина Птачкова, хореограф Yemi A. D., а также основательница Ассоциации гражданской ответственности Люция Мадлова стали чешскими послами доброй воли. Информация о присуждении почетных титулов опубликована на сайте внешнеполитического ведомства страны. Как ожидает глава министерства Томаш Петршичек, послы доброй воли помогут в деле распространения доброго имени Чехии в мире, разъяснения точки зрения государства и ее граждан на различные проблемы, а также поспособствуют тому, чтобы развеять некоторые мифы о Чешской Республике.