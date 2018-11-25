МИД Чехии ведет переговоры о количестве российских дипломатов в Праге

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек во время дискуссионной программы «Чешского Телевидения» заявил об обсуждении с российской стороной общего количества работающих в Праге дипломатов, представляющих Российскую Федерацию, а также о сокращении числа эксплуатируемых дипмиссией автомобилей, которое «весьма высокое». «Мы можем лишь догадываться для чего служат эти автомобили», – заявил руководитель чешского МИД.

В перспективе Томаш Петршичек допустил возможность дебаты о том, чтобы «количество дипломатов, а главное недипломатических работников российского посольства» соответствовал параметрам Чешской Республики. Ранее эксперты по вопросам безопасности заявляли, что штат российского посольства, учитывая численность населения Чехии, чрезмерен.

Одновременно глава МИД Чешской Республики подчеркнул, что в настоящее время не предпринимается конкретных шагов по высылке российских дипломатов. Последний раз подобное произошло в связи с делом о покушении на Сергея Скрипаля в Великобритании.

Во время дискуссии в эфире «Чешского Телевидения» Томаш Петршичек также отверг возможность отмены санкций, которые Европейский союз ввел против России из-за аннексии Крыма и конфликта в восточной части Украины. В связи с этим руководитель чешского МИД напомнил о сентябрьском заявлении верховных представителей ЕС, которые констатировали, что для отмены санкций еще не выполнены ранее установленные условия.