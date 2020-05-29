МИД Чехии: в вопросе распределения финансов ЕС нужно искать компромисс

В вопросе распределения финансовых средств, которые Европа из-за пандемии коронавируса намерена направить на поддержку экономик государств ЕС, необходимо искать компромисс, сообщил СМИ глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Напомним, что премьер Андрей Бабиш ранее раскритиковал методику, на основе которой Европейская комиссия собирается распределить среди государств, входящих в состав Евросоюза, 750 миллиардов евро. На долю Чехии приходится 20 млрд евро (550 млрд крон). Премьер не согласен с тем, чтобы одним из главных рассматриваемых критериев был уровень безработицы.