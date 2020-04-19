МИД Чехии: В рамках ослабления карантина первоочередное право выехать за границу Чехии должны получить бизнесмены

В понедельник чешское правительство будет обсуждать возможности ослабления карантина в стране и новые правила выезда за границу. По мнению главы МИД Чехии Томаша Петршичека, в первую очередь такую возможность должны получить бизнесмены. Это необходимо для скорейшего восстановления экономики, которая затормозила свое развитие из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что бизнесмены получат право выехать за границу с целью проведения переговоров и не будут обязаны отправляться после своего возвращения на двухнедельный карантин.

Как заявил министр во время эфира «Чешского Телевидения», все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Чехии и у соседей, чтобы ослабление карантинных мер не привело к новой волне заражений.

Предполагается, что в первую очередь чешские бизнесмены могли бы начать осуществлять деловые поездки в соседние Словакию и Австрию.