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МИД Чехии: В рамках ослабления карантина первоочередное право выехать за границу Чехии должны получить бизнесмены

Антон Каймаков
19-04-2020
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В понедельник чешское правительство будет обсуждать возможности ослабления карантина в стране и новые правила выезда за границу. По мнению главы МИД Чехии Томаша Петршичека, в первую очередь такую возможность должны получить бизнесмены. Это необходимо для скорейшего восстановления экономики, которая затормозила свое развитие из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что бизнесмены получат право выехать за границу с целью проведения переговоров и не будут обязаны отправляться после своего возвращения на двухнедельный карантин.

Как заявил министр во время эфира «Чешского Телевидения», все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Чехии и у соседей, чтобы ослабление карантинных мер не привело к новой волне заражений.

Предполагается, что в первую очередь чешские бизнесмены могли бы начать осуществлять деловые поездки в соседние Словакию и Австрию.

 
 
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