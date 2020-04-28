МИД Чехии указал России на недопустимость вмешательства в свободу СМИ

Министерство иностранных дел Чехии не согласилось с заявлениями Посольства РФ в ЧР, которое ранее направило в МИД ноту протеста с указанием на «недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге». Диппредставительство имело в виду статью журнала Respekt, где говорится, что три недели назад в чешскую столицу прибыл сотрудник российских спецслужб, который привез с собой яд рицин и был встречен автомобилем российского посольства.

МИД Чехии считает, что российская нота является неуместной попыткой нарушить свободу прессы, заявила пресс-секретарь министерства Зузана Штихова. По ее словам, ни министр Томаш Петршичек, ни его заместители в настоящее время не планируют обсуждения текущих споров с российским послом Александром Змеевским.

Министерство направило российской стороне собственную ноту, пояснила Штихова. «В Чешской Республике мы соблюдаем и уважаем свободу прессы и запрет на цензуру в соответствии с Хартией основных прав и свобод. Министерство иностранных дел не намерено и никогда не будет вмешиваться в эти вопросы. Мы отвергаем возможность вмешательства со стороны иностранных государств», - процитировала текст ноты Штихова.

«В нашем ответе мы также напоминаем о соглашении о дружественных отношениях между Чешской Республикой и Россией, в котором обе стороны обязались соблюдать тот факт, что они не будут вмешиваться во внутренние дела партнера», - напомнила представитель ведомства. Зузана Штихова указала на то, что Чехия выполняет взятые на себя обязательства по международному праву, о чем МИД и сообщил российской стороне.