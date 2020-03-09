МИД Чехии сделал заявление по поводу слушаний по делу о катастрофе Boeing 777 над Донбассом

МИД Чехии заявил: «Чешская Республика приветствует, что 9 марта 2020 года начался судебный процесс по делу о сбитом самолете рейса MH17 над восточной Украиной (17 июля 2014 года), в результате которого погибло 298 невинных людей, являвшихся гражданами 17 стран.

Начало судебного процесса является важной вехой на пути к установлению правды и справедливости в отношении жертв этой трагедии и для их родственников, а также для привлечения к ответственности лиц, причастных к уничтожению рейса MH17. Чешская Республика выражает свое полное доверие независимости и профессионализму судебного процесса в Нидерландах.

В связи с продолжающимся расследованием международной Совместной следственной группы Чешская Республика призывает все государства, в том числе и Российскую Федерацию, к сотрудничеству в рамках расследования согласно Резолюции Совета безопасности ООН № 2166. Чешская Республика вновь выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших».

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года над Донбассом, когда пассажирский Boeing 777 «Малазийских авиалиний» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.