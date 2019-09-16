МИД Чехии резко осудил атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии

«Чешская Республика резко осуждает субботние атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Беспрецедентная акция, направленная на разрушение инфраструктуры мировой экономики, повышает напряженность и угрожает безопасности в регионе», – указано в заявлении Министерства иностранных дел Чехии.

«Призываем тех, кто совершил данное нападение, немедленно прекратить свои незаконные действия», – говорится также в сообщении, опубликованном 16 сентября.

В ночь на 15 сентября десять дронов атаковали предприятия национальной нефтяной компании на востоке королевства, после чего там вспыхнул сильный пожар. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские мятежные хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео считает, что за диверсией стоит Иран.