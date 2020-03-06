МИД Чехии рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Италию

Министерство иностранных дел Чешской Республики в опубликованном заявлении рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Италию. «В Италии подтверждены очаги распространения коронавируса SARS CoV-2 (вызывающего инфекцию COVID-19) на всей территории страны, прежде всего в Ломбардии, Венеции/провинции Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте», – указано в сообщении МИД, который предупреждает, что в некоторых населенных пунктах Италии введен жесткий карантин – оттуда нельзя выехать и туда нельзя попасть, а нарушителям грозят высокие штрафы.

Объясняя свое решение воздержаться от поездок на Апеннинский полуостров, внешнеполитическое ведомство ссылается на постановление Минздрава страны, который потребовал, чтобы каждый человек, постоянно проживающий в Чехии, начиная с субботы, 7 марта, сообщал врачу о своем прибытии из Италии, после чего ему будет предписан 14-дневный карантин.