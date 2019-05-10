МИД Чехии продолжает переговоры о сокращении числа российских дипломатов в Праге

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек получил ответ российской стороны по поводу требования о сокращении количества дипломатов Российской Федерации, работающих в Праге. Содержание ответного письма не оглашается, однако, в интервью серверу seznamzpravy.cz глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что переговоры продолжаются.

«На повестке дня множество вопросов, как технических, так и политических, которые мы хотим решать с российской стороной. В настоящий момент мы обсуждаем целый ряд вопросов имущественноправового характера, решаем технические вопросы, например, вокруг дипломатических автомобилей», – прокомментировал глава чешского МИД Томаш Петршичек. В интервью министр подтвердил стремление разобраться с вопросом большого количества российских дипломатов в Праге, но почеркнул необходимость продуманных действий.

«…необходимо понимать, что вопросы подобного рода решаются обоюдным соглашением, а в этом случае мы должны оценить, какие шаги будут адекватными. Господину послу я заявил о нашем желании вести диалог. У нас нет стремления Россию изолировать. Мы не можем, конечно, спокойно смотреть на то, что Россия совершает некоторые шаги, противоречащие международному праву – нарушает суверенитет и территориальную целостность своих соседей. Есть вещи, которые для нас неприемлемы. С другой же стороны, в области культуры, спорта, экономических вопросов с российской стороной необходимо вести переговоры о возможностях сотрудничества», – сказал в видеоинтервью министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.