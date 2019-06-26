МИД Чехии присоединился к заявлению ЕС по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток

«26 июня мы отмечаем Международный день в поддержку жертв пыток. Пытки запрещены всегда, везде и в любой ситуации. Чешская Республика оказывает финансовую поддержку специальному фонду ООН, учрежденному для жертв пыток», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чешской Республики.

«По случаю Международного дня в поддержку жертв пыток Европейский союз вновь заявляет о своем решительном осуждении любых видов пыток во всем мире. Такое преступление как пытки может быть направлено против любого лица, применяться в различных формах и обстоятельствах, и ЕС в своих инициативах уделяет первоочередное внимание всем жертвам пыток, в том числе непризнанным, проигнорированным или не получившим должного внимания», – указано в заявлении Верховного представителя ЕС Федерики Могерини.

Международный день в поддержку жертв пыток был введен Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1997 года. Как указано в резолюции, этот международный день направлен на полное искоренение пыток.