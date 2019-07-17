МИД Чехии присоединился к декларации ЕС по случаю пятилетия со дня гибели над Донбассом малайзийского Boeing

МИД Чешской Республики присоединился к декларации, опубликованной главой дипломатии ЕС Федерикой Мoгерини в связи с годовщиной гибели пассажирского самолета над Донбассом.

«В этот день, когда мы вспоминаем пятую годовщину трагического дня, когда был сбит самолет Malaysia Airlines рейс MH17, в результате чего погибло 298 человек, наши мысли – с теми, кто потерял своих близких, и мы продолжаем разделять их скорбь.

Европейский союз выражает свою полную поддержку всем усилиям по установлению правды, справедливости и ответственности перед жертвами и их семьями в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166. ЕС призывает Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать с провoдимым расследованием», – говорится в заявлении.

Также Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС приветствует заявление Совместной следственной группы о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам.

Катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 произошла 17 июля 2014 г. в районе вооруженного конфликта в Донецкой области. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. В 2018 г. власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.