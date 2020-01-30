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MИД Чехии приостановил выдачу виз гражданам Китая в связи сo вспышкой коронавируса

Лорета Вашкова
30-01-2020
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Mинистерство иностранных дел Чехии приостановило выдачу виз гражданам Китая в связи сo вспышкой коронавируса в КНР и не принимает в диппредставительстве в Китае новых заявлений о выдаче виз. Об этом журналистам в четверг сообщил глава чешской дипломатии Томаш Петршичек. Дипломаты, по словам Петршичека, по-прежнему решают возможность эвакуации пяти чешских граждан с территории областей в КНР, охваченных эпидемией.

О возможности транспортировки граждан ЧР дипломаты ведут переговоры с Францией и Великобританией. "Не исключено, что в данном случае нам поможет Германия", - сказал глава чешского МИД. Если вопрос не удастся решить до воскресенья, правительство Чехии взвесит возможность отправки в КНР правительственного борта с целью скорейшего возвращения чехов на родину.

 
 
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