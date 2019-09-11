МИД Чехии предпримет дальнейшие меры в решении спора вокруг памятника И. Коневу

МИД Чешской Республики, по словам главы внешнеполитического ведомства Томаша Петршичека, «предпримет дальнейшие меры в деле относительно пражского памятника советскому маршалу И. Коневу. Заявление представителей России, которое имеет непосредственное отношение к данному спору, не способствует созиданию добрых отношений». Об этом Томаш Петршичек сообщил после встречи со своим словацким коллегой Мирославом Лайчаком. Скульптура находится на территории района Прага-6.

Министерство иностранных дел РФ на своем официальном сайте назвало чешских политиков инициаторами «"войны" с символами победы над фашизмом» и призвало «перестать глумиться над памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге».

Глава чешской дипломатии предостерег от возникновения ситуации, когда спор о нахождении монумента может стать в обществе яблоком раздора. «Возможно, что именно этого хотят наши партнеры», – предположил министр, одновременно отметивший, что «весьма важно, чтобы обсуждение вопроса велось предметно».

«Мы хотели бы обратить внимание российской стороны на то, что в случае споров о памятнике маршалу Коневу суть заключается не в сомнениях о победе над фашизмом, а в дискуссии вокруг памятника спорной личности, связанной с кровавым подавлением венгерского восстания», сообщил министр позже в СМС-сообщении Чешскому агентству ЧТК. «МИД Чехии предлагает стать посредником предметного диалога между обеими сторонами», – отметил глава чешской дипломатии.