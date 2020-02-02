МИД Чехии предлагает на оказание гуманитарной помощи Китаю выделить 10 миллионов крон

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в понедельник предложит кабинету министров выделить на оказание гуманитарной помощи Китаю 10 миллионов крон (около 400 тысяч евро). Информация опубликована в twitter. С целью приобретения медицинского материала, необходимого для борьбы с распространением коронавируса, предоставления помощи Китай запросил, как у Европейского союза, так и у конкретных членских государств, включая Чехию.

Сначала премьер Чешской Республики Андрей Бабиш заявил, что у страны нет возможности оказать Китаю запрошенную помощь, так как на складах хранится исключительно стратегический запас медицинского материала, который необходим для чешских граждан. Позже глава кабинета сообщил, что Чехия постарается выделить из своего бюджета финансовую помощь, а также призовет присоединиться к ней гуманитарные организации страны.