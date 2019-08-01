МИД Чехии подвергся очередной хакерской атаке

Компьютеры Министерства иностранных дел Чехии вновь подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на заявление полиции. По данным Deník N, серверы ведомства были атакованы накануне летних отпусков, злоумышленникам удалось проникнуть только в несколько ящиков электронной почты сотрудников, но сервер, через который осуществляется служебная переписка, им взломать не удалось. Об утечке конфиденциальной информации также ничего неизвестно.
«Мы можем подтвердить, что по факту нового хакерского нападения на компьютерную сеть МИД Чехии было заведено уголовное дело», - сообщила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступности Ива Кнолова. Дополнительную информацию правоохранительные органы и Министерство иностранных дел предоставлять отказались.
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