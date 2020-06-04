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МИД Чехии планирует более существенную поддержку экономической дипломатии

Лорета Вашкова
04-06-2020
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Mинистерство иностранных дел Чехии планирует оказывать более существенную поддержку экономической дипломатии с целью упрощения экспорта продукции чешских компаний после окончания пандемии коронавируса. "В связи с пандемией в мире ожидается усиление охранных мер, что усложнит вывоз товаров на внешние рынки", отмечается в материале МИД, который в понедельник, 8 июня, рассмотрит правительство.

Согласно предложенному плану, в рамках поддержки экспорта в период 2021-2023 гг. должно быть выделено вместо 200 млн 300 миллионов крон (12 млн евро).

Внешнеполитическое ведомство обращает внимание на тот факт, что доля экспорта товаров и услуг составляет 80% внутреннего валового продукта Чешской Республики.

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