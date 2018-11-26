MИД Чехии осудил действия РФ в инциденте в Азовском море

Лорета Вашкова
26-11-2018
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«Российская аннексия вод Азовского моря так же неприемлема для Чехии, как и аннексия украинского полуострова Крым», написал в своем Twitter министр внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек. Mинистерство иностранных дел ЧР в своем пресс-релизе назвало создание препятствий судоходству в акватории Азовского моря со стороны России грубым нарушением международного права и призвало к освобождению задержанных Россией украинских кораблей и моряков, а также выразило обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта вблизи Крыма.

«Чешская Республика призывает к сохранению свободы прохода в Азовском море и уважению территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы призываем обе стороны конфликта к сдержанности», сообщается в пресс-релизе МИД Чехии.

 
 
 
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