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МИД Чехии не рекомендует посещение восьми городов КНР из-за коронавируса

Лорета Вашкова
24-01-2020
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Mинистерство иностранных дел Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в восемь городов китайской провинции Хубэй из-за коронавируса. Всем туристам, находящимся в КНР, внешнеполитическое ведомство рекомендует тщательно соблюдать правила гигиены и избегать мест массового скопления людей.

Граждане могут следить за информацией, которую МИД размещает на своих интернет-ресурсах https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cina_riziko_nakazy_koronavirem_

MИД обращает внимание на то, что в 11 провинциях Китая объявлена первая, высшая степень угрозы здоровью населения. На борьбу с болезнью мобилизованы все государственные ведомства.

 
 
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