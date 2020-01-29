МИД Чехии не рекомендует гражданам посещать Китай из-за опасности заражения коронавирусом

В связи с распространением коронавируса МИД Чехии рекомендует посещать Китай только в случае крайней необходимости в связи с распространением в КНР очагов заражения коронавирусом. Гражданам Чехии, уже находящимся в Китае, внешнеполитическое ведомство рекомендует как можно скорее вернуться на родину.

МИД Чехии сообщает, что китайские власти ввели карантин в ряде городов провинции Хубэй. Находящимся там чешским гражданам рекомендуется связаться с посольством Чешской Республики в Пекине или генконсульствами в Шанхае, Чэнду или Гонконге. Министерство предупреждает, что в КНР можно столкнуться с отменой авиарейсов. Пассажира, у которого обнаружили признаки заболевания, могут поместить в карантин.