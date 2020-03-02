МИД Чехии не рекомендует гражданам поездки в Ломбардию и Венето

Министерство иностранных дел Чешской Республики опубликовало заявление, в котором не рекомендует гражданам страны поездки в Ломбардию и Венето, пока там не утихнет эпидемия нового коронавируса. Путешественникам, возвращающимся из этих областей Италии, рекомендуется следить за своим состоянием в течение 14 дней и в случае появления симптомов заболевания по телефону связаться с врачом, указывает МИД.
В связи с распространением инфекции в других странах мира внешнеполитическое ведомство предупреждает о возможности отмены авиарейсов и на ограничение на въезд туристов, совершавших пересадку в областях распространения эпидемии.
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