MИД Чехии не располагает информацией о нахождении чехов среди жертв авиакатастрофы в Тегеране

Министерство иностранных дел Чехии на данный момент не располагает информацией о нахождении граждан Чехии среди пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране. Иран обязался предоставить список пассажиров, находившихся на борту, в течение нескольких часов, сообщила информагентству ČTK пресс-секретарь МИД Зузана Штихова.

Иранское государственное телевидение после авиакатастрофы информировало, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Aгентство Reuters сообщило o 176 жертвах – 167 пассажирах и девяти членах экипажа.

Власти Ирана утверждают, что причиной крушения самолета стали технические неполадки, и большинство погибших являются иранцами. По информации МИД Украины, в авиакатастрофе погибли 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое британцев.