МИД Чехии направил российской стороне ноту в связи с инцидентом перед Генконсульством ЧР в Санкт-Петербурге

Чешский МИД направил ноту в Министерство иностранных дел РФ в связи с инцидентом, произошедшим в четверг, 16 апреля, перед Генеральным консульством ЧР в Санкт-Петербурге. В документе чешская сторона отмечает, что российская полиция не сообщила посольству о методах разрешения ситуации с демонстрантами, протестовавшими против демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге.

Как пояснила пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова, в результате акции полиция задержала одного из участников, на него оформили протокол за участие в несогласованном митинге и оштрафовали. «К сожалению, полиция не поставила в известность о своих действиях Генерального консула. Об этом было написано в ноте, направленной в российский МИД», - сказала Штихова.

Напомним, что акцию 16 апреля провели петербургские активисты партии «Другая Россия». У здания они развернули транспарант с лозунгом «Конева – на место, kurvy!» и взорвали дымовую шашку. На официальном сайте партии говорится, что протест был продолжением московской акции, которую они провели у посольства Чехии 5 апреля. Тогда министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек также направил в российский МИД ноту протеста. В ответ другороссы потребовали возвращения памятника Коневу на место: «Муниципальные власти во главе со старостой города Ондржеем Коларжем мрачно глумятся над исторической памятью наших народов и кровью советских солдат, освободивших 75 лет назад чешскую столицу и Освенцим. Это не сойдет им с рук».

Ранее по поводу демонтажа памятника маршалу Коневу высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Власти Праги сносом памятника подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, сказал Лавров. 16 апреля Общественный совет при Минобороны РФ направил обращение главе военного ведомства Сергею Шойгу о переименовании станции московского метрополитена метро «Пражская» в честь маршала Конева.

В свою очередь, Минобороны и МИД Чехии сообщили, что монумент является собственностью района Прага-6. Наряду с этим, Министерство иностранных дел Чехии указало на недопустимость возбуждения Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту демонтажа памятника, подчеркнув, что российские законы не могут применяться на территории Чешской Республики. «В случае если такого рода конфронтационные заявления и действия со стороны российских властей будут продолжаться, данное будет расцениваться как доказательство того, что российская сторона утратила интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами», - говорилось в сообщении МИД Чехии.

3 апреля 2020 года по решению администрации пражского района Прага-6 памятник советскому маршалу И. Коневу был снят с постамента на площади Интербригады. На данный момент статуя временно помещена в хранилище, после чего станет частью экспозиции «Музея памяти XX века».