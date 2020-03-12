МИД Чехии напоминает, что меры против распространения COVID-19 на территории страны касаются также туристов

МИД Чехии опубликовал следующее заявление: «10 марта 2020 года Министр здравоохранения принял чрезвычайные меры для предотвращения распространения COVID-19 на территории Чешской Республики. Эти меры касаются иностранцев, которые не проживают постоянно или временно, или не работают в Чешской Республике, т.е., прежде всего, это относится к туристам.

Все лица, не проживающие временно или постоянно, либо не работающие в Чешской Республике, после въезда в страну обязаны отслеживать симптомы инфекционных заболеваний.

В случае наличия признаков инфекционного заболевания необходимо поставить в известность медицинских работников, сдать установленные ими анализы и ограничить свои передвижения на время лабораторных исследований взятых анализов.

Временно пребывающим или постоянно пребывающим иностранцам и тем, кто работает в Чешской Республике обязательно при обнаружении симптомов инфекционного заболевания в незамедлительном порядке сообщить об этом своему лечащему врачу, а также обязательно пройти карантин в случае возвращения из Италии».