МИД Чехии: Мэрия Праги не должна вмешиваться во внешнюю политику страны

Реагируя на сообщение о планах администрации Праги аннулировать партнерский договор с Пекином, министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек заявил о том, что его ведомство приняло к сведению решение органа самоуправления города и будет его уважать. Одновременно, однако, руководитель МИДа подчеркнул, что ответственность за формирование внешней политики государства несет правительство, и что позиция государства в отношении Китая остается неизменной. «Я думаю, что и у Праги не должно быть амбиций вмешиваться в сферу чешской внешней политики», – сказал Томаш Петршичек, отвечая на вопрос чешского информационного агентства ČTK.

В воскресенье в эфире радиостанции Frekvence 1 по поводу плана аннулировать партнерский договор между Прагой и Пекином высказался также президент Милош Земан. Он подчеркнул, что у пражского мэра Зденека Гржиба проблем, связанных с Прагой, более чем достаточно, и он должен в первую очередь заниматься именно ими. Президент считает, что действия пражского мэра в данном случае мешают развитию чешско-китайских отношений.