МИД Чехии: Крым – территория Украины

«Чешская Республика, как и весь Европейский союз, а также абсолютное большинство государств мира продолжает считать полуостров частью Украины», – написано в заявлении МИД Чехии, опубликованном на сайте ведомства по случаю пятилетия аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году. В заявлении МИД Чехии, возглавляемом министром Томашем Птршичеком, подчеркнуто, что действия России противоречат международному праву.

Чешский МИД в своем заявлении критикует Россию за препятствия, которые эта страна создает в Керченском проливе и в Азовском море, а также обращает внимание на несоблюдение в оккупированном Крыму основных прав человека, причем не только крымских татар, которые считаются коренными жителями этой территории. «Чешская Республика призывает Российскую Федерацию к соблюдению международных обязательств в сфере соблюдения прав человека, а также к немедленному освобождению Олега Сенцова и всех остальных незаконно арестованных украинских граждан, включая моряков, задержанных во время атаки на украинские корабли в ноябре 2018 года», – написано в заявлении МИД Чехии.